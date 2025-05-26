В России вступят новые банковские ограничения





С осени 2025 года правила оформления банковских карт станут иными. С осени 2025 года правила оформления банковских карт станут иными. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Уже этой осенью вступает в силу ограничение на количество оформленных банковских карт на одного человека.Банк России предлагает ввести лимит — не более 20 карт в разных банках и до 5 карт в одном. Предполагается, что новая мера поможет побороть мошенников, которые убеждают пользователей открывать счета на себя и делиться данными с ними. В итоге злоумышленники переводят украденные деньги на имя совершенно иного человека и беспрепятственно пользуются ими.Сейчас лимитами пользуются только несколько банков: Совкомбанк и «Абсолют» позволяют оформить на одно лицо до пяти банковских карт.