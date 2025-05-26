В России вступят новые банковские ограничения

Артем


С осени 2025 года правила оформления банковских карт станут иными.

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Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Уже этой осенью вступает в силу ограничение на количество оформленных банковских карт на одного человека.

Банк России предлагает ввести лимит — не более 20 карт в разных банках и до 5 карт в одном. Предполагается, что новая мера поможет побороть мошенников, которые убеждают пользователей открывать счета на себя и делиться данными с ними. В итоге злоумышленники переводят украденные деньги на имя совершенно иного человека и беспрепятственно пользуются ими. 

Сейчас лимитами пользуются только несколько банков: Совкомбанк и «Абсолют» позволяют оформить на одно лицо до пяти банковских карт.
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Источник:
Известия
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