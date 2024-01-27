В России всё ещё не легализован Wi-Fi 6E. Хотя устройств с его поддержкой полно

Александр
Фото: Unsplash


По данным «Коммерсанта», российские продавцы и производители электроники безуспешно пытаются добиться полноценного одобрения властями стандарта Wi-Fi 6E. Устройства с его поддержкой выпускаются и продаются в РФ уже несколько лет, но их использование создаёт риски штрафов за вмешательство в частотный диапазон, предназначенный для других целей.

В конце 2022 года Госкомиссия по радиочастотам выделила диапазон 5,9–6,4 ГГц для использования устройств с Wi-Fi 6E в помещениях, но он по-прежнему не внесён в список исключений, из-за чего производителям и импортёрам приходится получать от Роскомнадзора одобрение на продажу поддерживаемых устройств. Гаджеты, официально разрешённые к продаже в РФ, не задействуют полосу 6 ГГц, то есть пользователям доступны не все преимущества Wi-Fi 6E: скорость соединения будет ниже, а задержки в передаче сигнала выше.

Эксперты опасаются, что аналогичные проблемы возникнут с легализацией Wi-Fi 7. Более того, производители, ушедшие с российского рынка, скорее могут отказаться обеспечивать поддержку Wi-Fi 6E и Wi-Fi 7 в России из-за санкционных ограничений и законодательной неопределённости.
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