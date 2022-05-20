В России всё же появится 5G

За последние несколько недель из России ушло множество иностранных компаний, в том числе Ericsson и Nokia, которые совместно с российскими операторами связи занимались развитием 5G. Из-за этого масштабное появление в России сетей связи пятого поколения оказалось под вопросом, хотя в некоторых странах такие сети уже запущены.Группа российских технологических компаний Yadro, входящая в многопрофильную IT-группу «ИКС Холдинг», собирается решить эту проблему. Она планирует развернуть в подмосковной Дубне полный цикл разработки и производства базовых станций, работающих в стандартах LTE и 5G. Инвестиции в этот проект оцениваются в 5-7 миллиардов рублей, деньги будут привлечены от частных инвесторов, в том числе мобильных операторов.В настоящее время Yadro формирует команду инженеров и нанимает специалистов, которые работали в ушедших из России телекоммуникационных компаниях. Кроме того, будет проработан вопрос производства оборудования на заводе в Дубне. Центры исследований и разработок Yadro открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.