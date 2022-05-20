5G Россия

В России всё же появится 5G

Александр


За последние несколько недель из России ушло множество иностранных компаний, в том числе Ericsson и Nokia, которые совместно с российскими операторами связи занимались развитием 5G. Из-за этого масштабное появление в России сетей связи пятого поколения оказалось под вопросом, хотя в некоторых странах такие сети уже запущены.

Группа российских технологических компаний Yadro, входящая в многопрофильную IT-группу «ИКС Холдинг», собирается решить эту проблему. Она планирует развернуть в подмосковной Дубне полный цикл разработки и производства базовых станций, работающих в стандартах LTE и 5G. Инвестиции в этот проект оцениваются в 5-7 миллиардов рублей, деньги будут привлечены от частных инвесторов, в том числе мобильных операторов.

В настоящее время Yadro формирует команду инженеров и нанимает специалистов, которые работали в ушедших из России телекоммуникационных компаниях. Кроме того, будет проработан вопрос производства оборудования на заводе в Дубне. Центры исследований и разработок Yadro открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.


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Источник:
ТАСС
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Комментарии

+6
Аян Кайсабеков
«Поседения»????? Может «последние»
Сегодня в 16:52
#
tellurian
+3700
tellurian
Первый и последний раз :)
Сегодня в 16:58
#
+35
migachevm
Yadro почти как Yedro. Очень смутно виден успех с таким названием
2 часа назад в 17:06
#
Вася Вотафаков
+4887
Вася Вотафаков
Звучит как тост: За поседение !!! 😂
2 часа назад в 17:38
#
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