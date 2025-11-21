Top.Mail.Ru

В России введен НДС на банковские услуги. Угадайте, что случится после этого

Олег
МИР

Госдума отменила мораторий на НДС для некоторых банковских услуг. Об этом пишут российские СМИ.

Мораторий на НДС по карточным операциям действовал в стране с 2006 года — то есть, фактически, всё время развития современной банковской системы. Теперь налог на добавленную стоимость возвращается: с 1 января 2026 года банки будут обязаны отдавать его государству с ряда своих платных услуг.

Как пишет «Т-Ж», две главные операции с НДС это процессинг переводов по банковским картам и эквайринг за прием карточных платежей в магазинах. Как следствие, с нового года поднимутся цены в магазинах, так как банки будут закладывать эти 22% в свою комиссию за обработку платежей, а продавцы переложат новый платеж на покупателя. Также может подняться комиссия за переводы по номеру карты.

Новый закон не касается операций по СБП: переводов по номеру телефона и платежей QR-кодом. 

-9
Источник:
Интерфакс
Комментарии

EDD
+617
EDD
А чё тут гадать. Плоти нологи, холоп. В 26-ом так вздрогнем, что прошлые года периодом благоденствия покажутся.
2 часа назад в 12:04
#
YABLOKOFON
+358
YABLOKOFON
Казна пустеет милорд нужно боооольше золота. По многочисленным просьбам граждан конечно же
2 часа назад в 12:23
#
+37
redlac77
надо сваливать из рашки этой жадной 😂
час назад в 13:48
#
tellurian
+2725
tellurian redlac77
В других странах не лучше. Налоги растут. Пенсионный возраст поднимают. Почитайте новости в этих странах.
час назад в 13:55
#
Volnorez Uraganov
+121
Volnorez Uraganov
Это получается что со ста тысяч перевода или покупки по карте снимут 22 тысячи, ну нормально че , хорошая новость
29 минут назад
#