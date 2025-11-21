В России введен НДС на банковские услуги. Угадайте, что случится после этого

Госдума отменила мораторий на НДС для некоторых банковских услуг. Об этом пишут российские СМИ.
Как пишет «Т-Ж», две главные операции с НДС это процессинг переводов по банковским картам и эквайринг за прием карточных платежей в магазинах. Как следствие, с нового года поднимутся цены в магазинах, так как банки будут закладывать эти 22% в свою комиссию за обработку платежей, а продавцы переложат новый платеж на покупателя. Также может подняться комиссия за переводы по номеру карты.
Новый закон не касается операций по СБП: переводов по номеру телефона и платежей QR-кодом.