В России введут лимит на перевод денег и запустят реестр должников

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает лимит в 100 тысяч рублей при переводе денежных средств без открытия счёта при упрощенной идентификации. В настоящее время при переводе более 15 тысяч рублей без открытия счёта необходимо указывать паспортные данные, а верхняя граница переводимой суммы не ограничивается.
Поправки были разработаны Росфинмониторингом и направлены «для снижения рисков отмывания доходов и финансирования терроризма». Они затрагивают тех, кто пользуется услугами «Золотой короны» или «МТС-банка». Как отмечают юристы, при желании можно будет переводить больше 100 тысяч рублей — для этого придётся разделить сумму на несколько переводов. Без идентификации, как и прежде, можно переводить не более 15 тысяч рублей за раз, причём количество переводов тоже не ограничивается.
Путин также подписал закон о создании электронного реестра злостных должников по алиментам. В него будут включать лиц, которых привлекали к административной или уголовной ответственности за долги или объявили в розыск. Вести этот реестр будет Федеральная служба судебных приставов, она же займётся рассылкой уведомлений должникам по SMS или через мессенджеры. Он будет открытым (то есть посмотреть информацию в нём сможет любой желающий), а для исключения из него потребуется полностью погасить долг.
Оба закона вступят в силу через год после подписания, то есть с 29 мая 2025 года.
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