В России введут обязательный QR-код

Александр



Центробанк планирует внедрить универсальный платёжный QR-код, который станет обязательным для применения во всех торгово-сервисных организациях. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме.

В разработке и тестировании технологии участвуют крупнейшие российские банки, в том числе «Сбербанк» и «Т-Банк». Работа над ней будет завершена в 2025 году накануне введения в обращение цифрового рубля. Он будет внедрён во все терминалы, использующие эквайринговую сеть Системы быстрых платежей (СБП).

«Мы предлагаем в законе закрепить норму, по которой на кассе будет только один универсальный QR-код, который будет работать на равноудаленной инфраструктуре. На наш взгляд, важно это сделать обязательным к моменту внедрения цифрового рубля. Такой проект закона готов, мы его будем обсуждать», — рассказала Набиуллина.

Подобный QR-код уже есть у «Сбербанка», вы могли видеть его на некоторых кассах. Новое решение должно стать более выгодным для покупателей и клиентов, ведь при этом способе оплаты сохраняются привилегии, предоставляемые различными банками, в том числе начисление кэшбэка. В настоящее время универсальный платёжный QR-код тестируется 22 банками, его используют около 560 тысяч магазинов.
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