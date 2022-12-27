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В России выделили частоты для Wi-Fi 6E, но пока этот стандарт работать не будет

Фархад

Wi-Fi 6E

Госкомиссия по радиочастотам выделила диапазон 5,9–6,4 ГГц для использования стандарта связи Wi-Fi 6E в закрытых помещениях, включая офисы и жилые дома.

Основным отличием Wi-Fi 6E от предшествующих стандартов является работа на частоте 6 ГГц и большее количество каналов внутри этой полосы. Это обеспечит более высокую скорость подключения на каждого пользователя сети.

Первые девайсы с Wi-Fi 6E появились на рынке в 2021 году. Новый стандарт беспроводных сетей поддерживают почти все флагманские смартфоны Apple, Samsung, Honor и Xiaomi, а также ноутбуки и роутеры, но в России производители электроники ограничивали работу Wi-Fi 6E, поскольку технология не была легализована.

Пока не ясно, станут ли вендоры активировать работу Wi-Fi 6E на гаджетах, используемых в России.
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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

tellurian
+4863
tellurian
Жду когда цены на точки снизятся.
2 часа назад в 15:37
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