В России выделили частоты для Wi-Fi 6E, но пока этот стандарт работать не будет

Госкомиссия по радиочастотам выделила диапазон 5,9–6,4 ГГц для использования стандарта связи Wi-Fi 6E в закрытых помещениях, включая офисы и жилые дома.Основным отличием Wi-Fi 6E от предшествующих стандартов является работа на частоте 6 ГГц и большее количество каналов внутри этой полосы. Это обеспечит более высокую скорость подключения на каждого пользователя сети.Первые девайсы с Wi-Fi 6E появились на рынке в 2021 году. Новый стандарт беспроводных сетей поддерживают почти все флагманские смартфоны Apple, Samsung, Honor и Xiaomi, а также ноутбуки и роутеры, но в России производители электроники ограничивали работу Wi-Fi 6E, поскольку технология не была легализована.Пока не ясно, станут ли вендоры активировать работу Wi-Fi 6E на гаджетах, используемых в России.