Смартфон
В России объем вторичного рынка смартфонов по итогам 2019 года вырос на 8% (до 7 миллионов) и 17% в деньгах (до 35 миллиардов рублей). Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на продавца подержаной электроники SmartPrice.

Как отмечают в компании Forward Leasing (партнер розничных сетей re:Store и Samsung по программе подписки на смартфоны) вторичный рынок растет быстрее, чем рынок новых смартфонов. Такой рост поддерживают системы trade-in, в рамках которых ритейлеры принимают у пользователей старые устройства в обмен на скидку на новые.

По данным SmartPrice, в 2019 году в России сдали в trade-in 650 000 устройств. Этот рынок может быстро вырасти до 1,5–1,6 млн устройств в год за счет расширения числа участвующих розничных сетей и ассортимента принимаемых устройств, заявил гендиректор SmartPrice Владислав Овчинников. Он полагает, что россияне уже сейчас потенциально могли бы расстаться с 40 миллионами устройств, но для этого нужна повсеместная инфраструктура по обмену.

Ритейлеры считают, что trade-in помогает расти первичному рынку смартфонов и мотивирует пользователей покупать более дорогие модели. Эксперты отмечают, что trade-in стимулирует только рынок новых устройств, в то время, как данные по росту вторичного рынка могут быть несколько завышены.


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Источник:

Коммерсантъ Коммерсантъ

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