В России взлетела стоимость обучения в автошколе. Сколько теперь стоит стать водителем?

Фото: Unsplash



Жители страны сообщают о резком росте стоимости курсов водителя в разных регионах. Сумма действительно внушительная, как пишет Quto.

Согласно источнику, с начала 2025 года средняя цена начального курса в автошколах России поднялась примерно на 20%. Если смотреть данные только за июль, то стать водителем сегодня стоит около 44 тысяч рублей, а средняя цена с января по июль составляет 42800 рублей. В том же периоде прошлого года обучение стоило чуть дороже 35 тысяч рублей.Как сообщает аналитическое агентство, больше всего обучение подорожало в Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах — там оно обойдется в 60-65 тысяч рублей. А дешевле всего будет отучиться на Кавказе и Приволжье за 16-24 тысячи. В Москве и Санкт-Петербурге курсы стоят 46 и 55 тысяч соответственно.Если учесть, что учиться на права часто идут молодые люди 18-20 лет без стабильного дохода, то новая стоимость обучения действительно выглядит внушительно. Сюда стоит добавить тот факт, что ОСАГО для новых водителей тоже влетит в копеечку из-за нового расчета коэффициентов — за езду на бюджетном 10-летнем седане в городе-миллионнике можно запросто выложить 20-30 тысяч. С учетом повышенных госпошлин на регистрацию авто и выдачу водительского удостоверения, чтобы начать ездить на своей машине, молодому российскому водителю придется выложить около 100 тысяч рублей.