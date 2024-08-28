В России взлетят цены на смартфоны и ноутбуки из-за новой политики Дубая

Олег

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Российские параллельные импортеры электроники пожаловались на проблемы, которые создают им банки из ОАЭ. В ближайшее время ценники на технику в России могут вырасти по этой причине.

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Согласно «Коммерсанту», сбой настиг схему параллельного импорта электроники из Китая с посредником в виде Эмиратов. Схема позволяла избежать лишних перемещений товаров, то есть экономила время и деньги:

«Российские организации использовали компании в ОАЭ как способ перевести средства за электронику в Китай, однако сами товары сразу отправлялись в РФ», — поясняет анонимный собеседник «Коммерсанта». 

Теперь же банки Дубая начали блокировать перевод оплаты за товары, которые физически не поступали в ОАЭ. Проблема затронет не менее 10-20% всех ввозимых в РФ ноутбуков и до 30% других категорий электроники. Помимо выгодного «виртуального транзита» техники через Эмираты импортеры также пользовались очень низкой комиссией за перевод оплаты, всего 1-3%. Теперь же схему проведения транзакций придется менять, а сами товары — возможно, провозить через Дубай физически, что повлечет удорожание электроники в рознице РФ. 

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Источник:
Коммерсантъ
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