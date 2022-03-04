Роскомнадзор заблокировал Facebook (как указано на сайте ведомства, принял «ответные меры на ограничение доступа к российским СМИ»). В ближайшее время операторы и провайдеры получат выгрузку IP-адресов и других данных, которые позволят закрыть доступ к Facebook российским пользователям.

Роскомнадзор называет причиной блокировки дискриминацию российских СМИ и информационных ресурсов.

С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook. В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру».

Упомянутые ограничения запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», принятым, в том числе, для недопущения нарушений ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах.



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