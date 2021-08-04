Роскомнадзор заблокировал сайт DeviantArt на территории России. Примерно за неделю до этого ведомство публично пригрозило этому ресурсу блокировкой.
Причиной блокировки стало то, что администрация DeviantArt не стала ограничивать доступ россиян «к опасному, в первую очередь для детей, контенту». По свей видимости, речь идёт об эротических рисунках.
Роскомнадзор сообщил, что с 2019 года направил в DeviantArt 145 обращений с требованиями удалить «запрещенные материалы, содержащие детскую порнографию, суицидиальный и пронаркотический контент». Администрация DeviantArt никак не отреагировала на эти требования, в связи с этим Роскомнадзор принял решение заблокировать сайт. Операторами также будет перекрыт трафик для мобильных приложений сервиса.
DeviantArt был запущен в 2000 году как хостинг для создателей графического контента. Любой пользователь может выкладывать на этом сайте свои рисунки и фотографии.
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