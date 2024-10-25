В России заблокируют 4,5 миллиона SIM-карт

Роскомнадзор планирует заблокировать SIM-карты иностранных граждан, которые не подтвердили свои персональные данные сотовым операторам. Под блокировку попадёт 4,5 миллиона симок.По сведениям Роскомнадзора, всего в России 11,5 миллионам иностранцев выдано 26 телефонных номеров. В настоящее время ведомство совместно с операторами сотовой связи проводят идентификацию абонентов, её уже прошли 3,8 миллиона иностранных граждан, у которых находится 8,2 миллиона SIM-карт.Недавно в России был принят закон, согласно которому у иностранного гражданина не может быть более 10 SIM-карт. Ограничения предусмотрены и для россиян — не более 20 SIM-карт. Тем, кто превышает эти лимиты, предлагается переоформить телефонные номера на своих родственников и друзей (но пользоваться номером может лишь тот, на кого он зарегистрирован).