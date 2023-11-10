В России заблокируют ещё полсотни VPN-сервисов

«Полагаю, что эти сервисы, функционирующие на территории РФ, продолжают предоставлять доступ к запрещённым ресурсам, что является нарушением требований законодательства РФ. На основании изложенного прошу Вас проверить выполнение требований российского законодательства указанными VPN-сервисами и, в случае выявления нарушений, рассмотреть вопрос о принятии решения об ограничении доступа к указанным VPN-сервисам в соответствии с положениями Федерального закона „О внесении изменений в Федеральный закон „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“ от 29.07.2017 № 276-ФЗ», — написал Шейкин в обращении к Роскомнадзору.