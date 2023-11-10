В России заблокируют ещё полсотни VPN-сервисов

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Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артём Шейкин направил Роскомнадзору запрос на блокировку 51 VPN-сервиса. По его сведениям, все они предоставляют пользователям доступ к заблокированным в РФ ресурсам.
Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артём Шейкин направил Роскомнадзору запрос на блокировку 51 VPN-сервиса. По его сведениям, все они предоставляют пользователям доступ к заблокированным в РФ ресурсам.
«Полагаю, что эти сервисы, функционирующие на территории РФ, продолжают предоставлять доступ к запрещённым ресурсам, что является нарушением требований законодательства РФ. На основании изложенного прошу Вас проверить выполнение требований российского законодательства указанными VPN-сервисами и, в случае выявления нарушений, рассмотреть вопрос о принятии решения об ограничении доступа к указанным VPN-сервисам в соответствии с положениями Федерального закона „О внесении изменений в Федеральный закон „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“ от 29.07.2017 № 276-ФЗ», — написал Шейкин в обращении к Роскомнадзору.
Шейкин проинформировал, что с 2021 года Роскомнадзор заблокировал около двухсот VPN-сервисов, допускавших нарушение российского законодательства. Недавно он добился удаления из магазина приложений NashStore всех VPN-сервисов, заподозренных в обходе блокировок. В перспективе — убедить сделать то же самое владельцев RuStore (но RuStore не спешит избавляться от таких приложений, вероятно, из-за того, что они являются одними из самых популярных и востребованных).
Роскомнадзор не блокирует VPN сервисы, которые не открывают доступ к ресурсам, заблокированным в РФ. Кроме того, он периодически просит компании сообщать, используют ли они в своей работе VPN, IP-адреса этих компаний попадают в белый список, благодаря чему они могут использовать даже запрещённые для всех остальных VPN-сервисы.
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