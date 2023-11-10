В России заблокируют ещё полсотни VPN-сервисов

Александр

Фото: Unsplash

Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артём Шейкин направил Роскомнадзору запрос на блокировку 51 VPN-сервиса. По его сведениям, все они предоставляют пользователям доступ к заблокированным в РФ ресурсам.

«Полагаю, что эти сервисы, функционирующие на территории РФ, продолжают предоставлять доступ к запрещённым ресурсам, что является нарушением требований законодательства РФ. На основании изложенного прошу Вас проверить выполнение требований российского законодательства указанными VPN-сервисами и, в случае выявления нарушений, рассмотреть вопрос о принятии решения об ограничении доступа к указанным VPN-сервисам в соответствии с положениями Федерального закона „О внесении изменений в Федеральный закон „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“ от 29.07.2017 № 276-ФЗ», — написал Шейкин в обращении к Роскомнадзору.

Шейкин проинформировал, что с 2021 года Роскомнадзор заблокировал около двухсот VPN-сервисов, допускавших нарушение российского законодательства. Недавно он добился удаления из магазина приложений NashStore всех VPN-сервисов, заподозренных в обходе блокировок. В перспективе — убедить сделать то же самое владельцев RuStore (но RuStore не спешит избавляться от таких приложений, вероятно, из-за того, что они являются одними из самых популярных и востребованных).

Роскомнадзор не блокирует VPN сервисы, которые не открывают доступ к ресурсам, заблокированным в РФ. Кроме того, он периодически просит компании сообщать, используют ли они в своей работе VPN, IP-адреса этих компаний попадают в белый список, благодаря чему они могут использовать даже запрещённые для всех остальных VPN-сервисы.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
-3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
«Тинькофф» отключил пополнение кошелька в Steam. Покупать игры в этом сервисе всё равно можно!
Российские карты UnionPay превратились в тыкву. Теперь их проще выкинуть
Российских пользователей Steam начали лишать турецких аккаунтов

Рекомендации

Рекомендации

Выпущена сверхлёгкая сборка Windows 10 для слабых компьютеров и ноутбуков
Windows научилась выявлять пиратские ключи
Яндекс разрешил использовать все Станции в качестве обычных Bluetooth-колонок
Из-за сбоя банкоматы целые сутки раздавали по 1000 евро всем желающим

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

0
BIV
Юmoney удалили из апстор.
44 минуты назад
#