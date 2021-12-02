



Роскомнадзор опубликовал на своём сайте завуалированное предупреждение о предстоящей блокировке нескольких VPN-сервисов. На этот раз под запрет попадут Betternet, Lantern, X–VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN, PrivateTunnel.



Ведомство предложило организациям проинформировать Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования об использовании перечисленных сервисов для «обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций». Если Роскомнадзор решит, что тот или иной VPN-сервис необходим организации, он останется доступен для неё даже после повсеместной блокировки.



Роскомнадзор и раньше блокировал VPN-сервисы в России, заранее предупреждая об этом некоторые организации. Они остаются работоспособны только для компаний, которые используют их в своей деятельности. В России запрещена работа VPN-сервисов, которые предоставляют доступ к заблокированным ресурсам, а пользоваться разрешёнными VPN-сервисами в таких условиях для обычных людей нет смысла, поскольку им, как правило, нужен именно обход блокировки.



Скорее всего, в планах Роскомнадзора заблокировать для россиян все способы обхода блокировок, чтобы мы не могли пользоваться ресурсами, запрещёнными в нашей стране. Ведомство действует аккуратно, чтобы VPN-инструменты оставались доступны для обеспечения технологических процессов в организациях. Банки, в частности, используют VPN для безопасного дистанционного подключения к внутренним системам.







