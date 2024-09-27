В России заблокируют мессенджер, популярный среди айтишников и геймеров

По данным «Коммерсанта», Роскомнадзор планирует заблокировать Discord. Проблемы с его работой в России наблюдаются уже несколько недель, хотя он не был включён в реестр запрещённых ресурсов.
Журналисты обратили внимание на то, что с 20 сентября Роскомнадзор направил в адрес администрации Discord пять требований об ограничении распространения информации, но ни одно из них не было исполнено. Это может стать формальным основанием для его блокировки из-за нарушения российского законодательства. Знакомый с ситуацией источник считает, что Discord будет заблокирован в ближайшие дни. В игровой индустрии сейчас активно обсуждаются риски, связанные с его блокировкой или замедлением по аналогии с YouTube.
Discord пользуется большой популярностью у геймеров, разработчиков, криптоэнтузиастов и тех, кто пользуется нейросетями. К его главной особенности относится поддержка продвинутых надстроек на основе компьютерного кода — например, встраивание нейросетей в чаты.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым