В России заблокируют мессенджер, популярный среди айтишников и геймеров

Александр


По данным «Коммерсанта», Роскомнадзор планирует заблокировать Discord. Проблемы с его работой в России наблюдаются уже несколько недель, хотя он не был включён в реестр запрещённых ресурсов.

Журналисты обратили внимание на то, что с 20 сентября Роскомнадзор направил в адрес администрации Discord пять требований об ограничении распространения информации, но ни одно из них не было исполнено. Это может стать формальным основанием для его блокировки из-за нарушения российского законодательства. Знакомый с ситуацией источник считает, что Discord будет заблокирован в ближайшие дни. В игровой индустрии сейчас активно обсуждаются риски, связанные с его блокировкой или замедлением по аналогии с YouTube.

Discord пользуется большой популярностью у геймеров, разработчиков, криптоэнтузиастов и тех, кто пользуется нейросетями. К его главной особенности относится поддержка продвинутых надстроек на основе компьютерного кода — например, встраивание нейросетей в чаты.

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