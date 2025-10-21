В России задумались над новым ограничением интернета

Фото: Unsplash
Общественная палата предложила ввести доступ к контенту 18+ по паспорту.
По мнению члена комиссии Общественной палаты РФ Евгения Машарова, дети и подростки сейчас имеют неограниченный доступ ко взрослому контенту в сети. При чем речь идет не только о роликах 18+, но и блогерских материалах с нецензурной лексикой, сценами насилия и пропагандой асоциального поведения. Деятель считает, что именно эти факторы приводят к безкультурности и искажают здоровое поведение среди молодежи.
«Что можно этому противопоставить, чтобы исправить ситуацию, выровнять психологическое состояние еще неокрепших умов — это определить, что контент с маркировкой 18+ может быть доступен для российских пользователей лишь после идентификации через паспорт, водительские права, банковские данные», — подчеркнул Евгений Машаров.
В Общественной палате считают, что предложенная мера способна оградить детей от пагубного контента.