В России задумались над новым ограничением интернета

Артем
Снимок экрана 2025-10-21 103457.png
Фото: Unsplash

Общественная палата предложила ввести доступ к контенту 18+ по паспорту.

По мнению члена комиссии Общественной палаты РФ Евгения Машарова, дети и подростки сейчас имеют неограниченный доступ ко взрослому контенту в сети. При чем речь идет не только о роликах 18+, но и блогерских материалах с нецензурной лексикой, сценами насилия и пропагандой асоциального поведения. Деятель считает, что именно эти факторы приводят к безкультурности и искажают здоровое поведение среди молодежи. 

«Что можно этому противопоставить, чтобы исправить ситуацию, выровнять психологическое состояние еще неокрепших умов — это определить, что контент с маркировкой 18+ может быть доступен для российских пользователей лишь после идентификации через паспорт, водительские права, банковские данные», — подчеркнул Евгений Машаров.

В Общественной палате считают, что предложенная мера способна оградить детей от пагубного контента.
Источник:
Telegram
Комментарии

Anatoly076
+375
Anatoly076
Ну что вы там все как дети!? Ну алкоголь продают для детей через взрослого. Сигареты стреляют у взрослых. Некоторые даже через взрослых покупки совершают — например, продавал свой старый iPhone 7 на авито. За неделю мне написали около 8 подростков 12-15 лет. Говорят продайте, но за наличку. Говорю, нет, вы не дееспособны для сделок. Тогда говорит я прийду с сестрой 😈😈😈! Короче продал в присутствии «как бы мамы», реально женщина была лет 40 и парень лет 10-ти, зачем-то покупал 4-ый смартфон. Симки как оформляли на бомжей, так и оформляют.

Какой нафиг паспорт, карта или права могут остановить от тотальной рекламы и общественного «поИгизма»? Никакой.

* для ведения, например, у школы моих детей, директор типа запрещает парковаться утром, типа опасно для детей. При этом парковаться армии таксистов, курьеров и т.д. никто не запрещает.
Тот же самый пример, с доступом в школу. Пока паспорт не покажешь, не запишешься на вахте и хоть как-нибудь не подтвердишь что ты реальный родитель — не зайдешь. При этом сын принёс вчера флаер на скидку в компьютерный клуб игры StandКлоп 2, которые раздавал на перемене какой-то чувак прямо в классе!!!

Деньги для «голодранцев» решают все! Как и раньше в принципе. И никакие паспорта не остановят эту всю историю… Чего стоили пиратские видеокассеты с «гнухой» в 90-е!!!
Сегодня в 11:04
SithV
+1711
SithV
Ааа, ну да. Блоггерский контент по паспорту… Чтоб легче идентифицировать кто смотрит оппозиционные ютуб каналы, где обсуждают жуликов и воров. Все логично, просто прикрываются детьми, как обычно 😁👏👏👏
час назад в 13:13
+10
kalexan
Что-то знакомое в этом всем, не находите? Как в середине 90-х подобные деятели кричали о независимости детей в школе, о том, что школа не обязана воспитывать детей...Что каждый школьник личность и ... вдруг пошло-поехало — дети издеваются над учителями, те просто уходят из профессии, так как при низких зарплатах еще и выносить издевательства не в силах... Но, вот уже, оказывается интернет во всем виноват... А родители вроде как и ни при чем... Только вот преступления пошли совершать именно такие дети, которые воспитываются отношения к жизни их родителей, которые вроде и не при чем. И опять виновны учителя, но где же ответственность родителей за своих чад???
19 минут назад
