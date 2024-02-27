В России закрылись последние магазины крупнейших брендов бытовой техники

Александр
Фото: Unsplash

Как выяснил «Коммерсантъ», компании LG, Bosch и Sony закрыли в России почти все свои торговые точки. Они начали уходить с российского рынка весной 2022 года, а теперь завершают этот процесс.

Магазины Sony Centre, работавшие ранее почти во всех крупных российских городах, закрываются из-за отсутствия официальных поставок. В Москве ориентировочно до лета продолжат работать три точки, где будут распроданы остатки.

Схожая ситуация с брендом Bosch, который закрыл все магазины, кроме одного, который будет работать до последнего проданного товара. Все монобрендовые магазины LG уже закрылись. Последний из них, размещённый в московском торговом центре «Афимолл Сити», продержался до начала февраля 2024 года.

Опрошенные «Коммерсантом» бизнесмены заявили, что торговые центры не ощутили ухода LG, Bosch и Sony на своей выручке. Почти все занимаемые ими площади уже сданы в аренду другим фирмам, в том числе брендам из Китая и Турции. То, что арендаторы продолжали работать продолжительное время даже при отсутствии поставок, объясняется крупными штрафами за досрочное расторжение договоров аренды.

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Комментарии

–12
Guamokolatokint
Всё из-за хохлов.
Ладно , скоро все хохлы исчезнут и забугорные фирмы вернутся.
Сегодня в 15:13
#
+22
birowa
О какие прекрасные нацистские комментарии про геноцид…
Сегодня в 16:42
#
–12
Guamokolatokint birowa
Где вы здесь увидели нацизм и геноцид ? Хохлы просто станут русскими.
49 минут назад
#
+361
den3221
Сомнительно что китайские бренды полностью заменят такие фирмы! Хотя чем черт не шутит!
2 часа назад в 17:16
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