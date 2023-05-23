В России закрылся сервис такси с необычным формированием тарифов. Вместо него появился другой

Александр


По данным ТАСС, в России будет закрыт сервис такси inDrive. Он отличался других формированием тарифов — клиент может сам предлагать цену за поездку, и на заказ откликаются водители, готовые везти за предложенную сумму. Если цена кажется им низкой, они могут предлагать свои расценки.

inDrive считается международным сервисом, хотя и был основан в Якутске в 2013 году. В июне 2022 года российская команда сервиса начала работать самостоятельно, а теперь приняла решение отделиться от бренда и перезапустить бизнес под другим названием. Возможность для клиентов самостоятельно предлагать цены за поездки останется, но на начальном этапе сервис временно не будет предлагать грузовые перевозки и услуги мастеров.

Новый сервис называется Drivee, его приложения уже доступны в Play Маркете, AppGallery и App Store, сейчас полным ходом идёт привлечение водителей и клиентов. Компания сохранила рабочие места, а также увеличила команду в Якутске и Москве. При первом заходе в приложение Drivee подтягиваются данные из inDrive и тут же удаляются из старого сервиса, учётная запись там закрывается.
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Комментарии

Вася Вотафаков
+5479
Вася Вотафаков
Ссылочку на скачивание религия не позволяет выкладывать ?🤔
час назад в 17:28
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Руслан
–158
Руслан
Закрылся и будет закрыт — это разные вещи. А работает всего в двух городах? В Якутске и Москве? Странный разброс. В городах рядом с Якутском данный сервис не доступен, а вот за 10000км от Якутска уже работает! Хорошая политика компании, далеко пойдут…
4 минуты назад
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