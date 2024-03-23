В России запретили популярный софт для 3D-моделирования

Александр
Фото: Unsplash



Американская компания Autodesk запретила российским компаниям лицензировать и использовать её продукты. Она выпускает программы для автоматизированного проектирования, промышленного дизайна и строительства.

Autodesk покинула российский рынок ещё в марте 2022 года, а в октябре 2023 ликвидировала своё российское представительство ООО «Аутодеск (СИ-Ай-ЭС)». Несмотря на это, до недавнего времени, её партнёры в России имели возможность приобретать у неё софт, в том числе через посредников. На этой неделе сотрудничающие с Autodesk организации получили письмо, в котором говорится, что им запрещается пользоваться продуктами Autodesk, в том числе по ранее приобретённым лицензиям.

Продукты Autodesk довольно популярны по всему миру, в том числе в России. AutoCAD используется для проектирования в двухмерном и трёхмерном форматах, а Autodesk 3Ds Max — популярное решение для моделирования, анимации и рендеринга.
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Комментарии

+53
Shypok
Ну всем же реально срать на лицензию) скачал хакнул и пользуешься 🙃
Сегодня в 11:39
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tellurian
+1214
tellurian
Будут пользоваться нелегально кому надо.
Сегодня в 12:09
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