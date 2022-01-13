



Минцифры, Роскомнадзор, Минэкономразвития и специально созданная рабочая группа собираются рассмотреть возможность запрета на использование иностранных спутниковых систем над территорией России. Заседание, где будет обсуждаться этот вопрос, состоится до 1 марта 2022 года.



Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) может лишиться выданных ей в 2017 году частот, которые используются спутниковыми системами. В случае одобрения запрета в России перестанут работать 32 иностранных спутника связи, в том числе принадлежащие телекоммуникационным операторам Intelsat (США), Eutelsat (Франция) и Asia Broadcast Satellite (Бермуды). Федеральная служба безопасности уже вынесла заключение, одобрив отказ от дальнейшего выделения им частот, которые они используют.



В том случае, если в России будут запрещены иностранные спутники, в отдалённых регионах может исчезнуть мобильная связь и интернет. По мнению экспертов, отрицательное влияние этого решения будет снижаться по мере развёртывания спутников, которые запускают ГУП «Космическая связь» (ГПКС) и «Газпром космические системы».







