В России стартует новый проект по блокировке сайтов

Артем
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Фото: Unsplash

Доступ ограничат к вредоносным и фишинговым ресурсам.

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Как сообщает пресс-служба правительства, пилотный проект по блокировке мошеннических сайтов стартует 4 июня 2025 года.

«С 4 июня 2025 года в России начнется реализация пилотного проекта по ограничению доступа к фишинговым сайтам и приложениям, которые создаются под видом официальных сайтов госструктур и компаний, а затем используются мошенниками для кражи паролей и другой персональной информации граждан. Распоряжение об этом подписано», — сообщается в документе на сайте правительства.

В реализации программы примут участие Минцифры, МВД, ФСБ, Минкультуры, Минфин, ФНС, Роспатент, Банк России и Генпрокуратура. 

Работа идет в рамках федерального проекта «Инфраструктура кибербезопасности», входящего в новый нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Тестирование планируют завершить 1 марта 2026 года.
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Источник:
Правительство России
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