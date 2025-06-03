В России стартует новый проект по блокировке сайтов

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Доступ ограничат к вредоносным и фишинговым ресурсам. Доступ ограничат к вредоносным и фишинговым ресурсам. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«С 4 июня 2025 года в России начнется реализация пилотного проекта по ограничению доступа к фишинговым сайтам и приложениям, которые создаются под видом официальных сайтов госструктур и компаний, а затем используются мошенниками для кражи паролей и другой персональной информации граждан. Распоряжение об этом подписано», — сообщается в документе на сайте правительства.

Как сообщает пресс-служба правительства, пилотный проект по блокировке мошеннических сайтов стартует 4 июня 2025 года.В реализации программы примут участие Минцифры, МВД, ФСБ, Минкультуры, Минфин, ФНС, Роспатент, Банк России и Генпрокуратура.Работа идет в рамках федерального проекта «Инфраструктура кибербезопасности», входящего в новый нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Тестирование планируют завершить 1 марта 2026 года.