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В России запустили новую систему денежных переводов за границу

Александр



Российская компания «Инкахран» запустила платёжную систему «Астрасенд», предназначенную для трансграничных переводов денежных средств. «Инкахран» до сих пор занималась инкассацией, она на 100% принадлежит Московскому кредитному банку.

По данным «Коммерсанта», «Астрасенд» специализируется на переводах между физическими лицами, а также от физлиц в адрес юрлиц и наоборот. Переводить средства можно в рублях или долларах, максимальная сумма одного перевода — 5 тысяч долларов или рублёвый эквивалент. Внутри страны эта система не работает, то есть деньги можно отправлять только за рубеж (или получать их от заграничных отправителей).

«Астрасенд» не конкурирует со «Сбером» или «Системой быстрых платежей» внутри России из-за того, что занять значимую долю на этом рынке было бы затруднительно. В то же время в России возник спрос на услугу по переводу денег в другие страны и получения денежных отправлений от жителей зарубежных государств, а этот рынок полупустой, конкуренции на нём почти нет.

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Источник:
Коммерсантъ
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