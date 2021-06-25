Российские разработчики софта получат государственную платформу для дистрибуции своей продукции. Она будет запущена на базе площадки «Гостех», о чём сообщил вице-премьер Дмитрия Чернышенко.
Разработчики смогут распространять свои сервисы и приложения на этой платформе как на маркетплейсе. При этом условия дистрибуции для них будут гораздо более выгодными, чем на App Store и Play Маркете, где им приходится платить комиссионные отчисления (15 или 30% в зависимости от выручки). Новая платформа будет обладать инструментами разработки, адаптации и аналитики. В первую очередь она будет предназначена для корпоративных клиентов, а в дальнейшем ею смогут пользоваться частные лица.
Чернышенко заявил, что сейчас в России зарегистрировано около 500 государственных информационных систем, на поддержку которых из бюджета страны ежегодно тратится примерно 60 миллиардов рублей. Новая платформа позволит значительно снизить эти издержки, а также создаст конкурентную среду, в которой заказчики смогут приобретать наиболее подходящие для них продукты. Кроме того, будет исключён заказ дублирующих сервисов — если какой-то продукт уже есть на рынке, нет необходимости дублировать его, достаточно адаптировать под конкретные нужды заказчика. Кроме того, инфраструктура «Гостеха» подразумевает размещение софта, прошедшего государственный аудит и лишённого скрытых возможностей.
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