В России запустят лазерно-спутниковый интернет

Александр



Компания «Бюро 1440» сообщила о завершении первой серии тестов лазерной межспутниковой связи собственной разработки. Её космические аппараты обмениваются информацией с помощью инфракрасных лазерных лучей, что позволяет достичь высокой скорости передачи данных. 

При такой технологии спутниковый интернет и связь будут доступны без перебоев в самых отдалённых уголках страны, а также там, где нет возможности разместить наземные базовые станции.

Более 200 гигабайт данных были переданы на скорости 10 Гбит/с между космическими аппаратами, которые находились на расстоянии свыше 30 км друг от друга. Проведённые тесты — это первый успешный опыт российской лазерной межспутниковой связи в космосе. Впереди новые тесты и наращивание расстояния между спутниками.
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Комментарии

kardigan
+3635
kardigan
Не плохо!
5 минут назад
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Mers
+5157
Mers
👍🏻
3 минуты назад
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tellurian
+1398
tellurian
Круто! Молодцы.
минуту назад
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