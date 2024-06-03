В России запустят лазерно-спутниковый интернет

Компания «Бюро 1440» сообщила о завершении первой серии тестов лазерной межспутниковой связи собственной разработки. Её космические аппараты обмениваются информацией с помощью инфракрасных лазерных лучей, что позволяет достичь высокой скорости передачи данных.При такой технологии спутниковый интернет и связь будут доступны без перебоев в самых отдалённых уголках страны, а также там, где нет возможности разместить наземные базовые станции.Более 200 гигабайт данных были переданы на скорости 10 Гбит/с между космическими аппаратами, которые находились на расстоянии свыше 30 км друг от друга. Проведённые тесты — это первый успешный опыт российской лазерной межспутниковой связи в космосе. Впереди новые тесты и наращивание расстояния между спутниками.