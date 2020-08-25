





Китайский сервис-такси Didi начал работать на российском рынке с 25 августа. В качестве первого города запуска была выбрана Казань.Компания рассматривает запуск и в других городах, но пока не раскрывает своих планов. Ранее один из источников РБК утверждал, что Didi запустится в сентябре-декабре в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге.Сообщается, что на период запуска комиссия для водителей составляет 5 процентов. У водителя должен быть стаж не менее трёх лет и возраст от 21 года. К Didi могут подключиться водители из таксопарков и ИП.О своем выходе на российский рынок компания сообщила в конце июля 2020 года. Сейчас сервису придется конкурировать с «Яндекс.Такси», «Ситимобилом» и Gett. Didi помимо такси в Китае предоставляет услуги аренды велосипедов и каршеринга.