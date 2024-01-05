В России заработал первый биометрический светофор. Ждем на всех перекрестках страны?

Олег

Светофор

Фото: Unsplash

В Москве протестировали светофор, который способен штрафовать пешеходов по лицу. Об этом пишет ТАСС.

Согласно источнику, подробностями эксперимента поделился начальник московской ГАИ Александр Быков. Он рассказал о первом тестовом светофоре, который оснащен системой распознавания лиц — прототип был установлен и запущен в работу на Бережковской набережной Москвы.

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Светофор производит фотофиксацию, которая учитывает траекторию передвижения пешехода и сигнал светофора, горящий в этот момент. Если человек нарушил правила, его фотография появляется на электронном табло, расположенном рядом.

Господин Быков уточнил: теоретическая возможность штрафовать граждан с помощью идентификации их лиц имеется, но для полноценной работы такой системы требуется собрать биометрические данные всех россиян. Чиновник предложил подумать над изменениями в законодательстве, которые позволили бы это реализовать. 

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Источник:
ТАСС
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Комментарии

+296
Gandalf2021
Главное покруче обобрать население штрафами с применением современных технологий, поскольку на реализации тоже можно бабки отмыть…
Люди новая нефть…
5 января 2024 в 19:04
#
st00p1dm0nkey
+4200
st00p1dm0nkey Gandalf2021
Я регулярно наблюдаю «чудаков», которые не могут дождаться зелёного сигнала светофора, иногда эти люди переходят проезжую часть с детьми. Они создают аварийную ситуацию, в которой могут пострадать они или другие (может водитель вырулит и врежется в других).
Так вот если их отучат делать это рублём, то в чём они не правы?
Ведь лучше понять с потерей в кошелке, чем с потерей конечностей или жизни.
5 января 2024 в 20:32
#
tellurian
+4250
tellurian st00p1dm0nkey
Поддерживаю. Ещё касается тех, кто переходит в не положенном месте.
5 января 2024 в 21:20
#
+16
birowa st00p1dm0nkey
Ездите тоже правила не нарушая? При каждом следующем штрафе вспоминайте свою позицию в этом вопросе и смотрите насколько вас обучили…
Вчера в 03:25
#
tellurian
+4250
tellurian birowa
Один штраф за год. Стараюсь ездить без штрафов.
Вчера в 08:09
#
tellurian
+4250
tellurian
Ещё бы начали штрафовать тех, кто переходит в не положенном месте. С детьми и не только.
5 января 2024 в 21:19
#
+1093
Grealex
Согласен. А то водителей со всех сторон обложили, а пешеходам все можно. Еще бы как-то зебры урегулировать. Есть места, где пешеходы идут сплошным потоком, еще и прогулочным шагом. В таких местах серьезные пробки.
5 января 2024 в 21:51
#
+451
tomtom
Вот почему то стараются максимально видимым сделать именно знак ПП, а поставить направленный фонарь, чтобы пешеходы не выглядели как призраки не хотят🥲.
Вчера в 01:23
#
YABLOKOFON
+30
YABLOKOFON
Тотальный контроль всё ближе и ближе. Свобода это рабство, незнание это сила, мир это война
Вчера в 01:38
#
+124
AID_000062.bb116ef3550840b19f094ea38301b35f.1255 YABLOKOFON
Да так и есть , это все делается тупо для контроля людей. А если еще и при этом можно бабла распилить так это ж просто спасибо Дедушка Мороз . Как только появилась биометрия все уже стало понятно.
Вчера в 03:11
#
Misha Gynin
–45
Misha Gynin
Те, кого надо штрафовать пешком не ходят, их возят на задних сиденьях "отечественных" иномарок, как правило нарушая все правила, но мы конечно их штрафовать не будем. И кстати большинство нарушителей пешеходов, по зебре не ходят, так что на камере этой не появятся ;)
Вчера в 05:31
#
st00p1dm0nkey
+4200
st00p1dm0nkey
Всем ценителям тотального контроля напоминаю, что вы пишите со смартфонов и имеете соцсети…дальше сами додумывайте 😹😹😹
Вчера в 12:57
#