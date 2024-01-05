В России заработал первый биометрический светофор. Ждем на всех перекрестках страны?

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В Москве протестировали светофор, который способен штрафовать пешеходов по лицу. Об этом пишет ТАСС.Согласно источнику, подробностями эксперимента поделился начальник московской ГАИ Александр Быков. Он рассказал о первом тестовом светофоре, который оснащен системой распознавания лиц — прототип был установлен и запущен в работу на Бережковской набережной Москвы.Светофор производит фотофиксацию, которая учитывает траекторию передвижения пешехода и сигнал светофора, горящий в этот момент. Если человек нарушил правила, его фотография появляется на электронном табло, расположенном рядом.Господин Быков уточнил: теоретическая возможность штрафовать граждан с помощью идентификации их лиц имеется, но для полноценной работы такой системы требуется собрать биометрические данные всех россиян. Чиновник предложил подумать над изменениями в законодательстве, которые позволили бы это реализовать.