В России заработал суперпопулярный заблокированный сервис

Олег
Фото: Unsplash
Фото: Unsplash 

Пользователи рунета обратили внимание, что в нескольких регионах России снова работает Speedtest. Ранее в этом году он был заблокирован Роскомнадзором, официальная причина — «выявленные угрозы безопасности работы сети связи».

Восстановление работоспособности Speedtest наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и нескольких других регионах страны. При этом в других местах он всё еще не открывается. Возможно, всё зависит от конкретного провайдера.

Роскомнадзор не давал никаких комментариев, и не сообщал о разблокировке одного из самых популярных сервисов для замера скорости интернета.

Источник:
kod.ru
Комментарии

+38
sharpmaind
Счастье-то какое…
54 минуты назад
#
tellurian
+2733
tellurian
Пару недель назад на сети Ростелекома в Москве ютуб несколько дней работал просто так. Может тут кто-то решил собрать статистику?
8 минут назад
#