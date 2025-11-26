В России заработал суперпопулярный заблокированный сервис

Фото: UnsplashВосстановление работоспособности Speedtest наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и нескольких других регионах страны. При этом в других местах он всё еще не открывается. Возможно, всё зависит от конкретного провайдера.
Пользователи рунета обратили внимание, что в нескольких регионах России снова работает Speedtest. Ранее в этом году он был заблокирован Роскомнадзором, официальная причина — «выявленные угрозы безопасности работы сети связи».
Роскомнадзор не давал никаких комментариев, и не сообщал о разблокировке одного из самых популярных сервисов для замера скорости интернета.