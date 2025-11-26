В России заработал суперпопулярный заблокированный сервис

Пользователи рунета обратили внимание, что в нескольких регионах России снова работает Speedtest. Ранее в этом году он был заблокирован Роскомнадзором, официальная причина — «выявленные угрозы безопасности работы сети связи».

