В России заработал TikTok

Олег

Фото: Unsplash


Китайская соцсеть с короткими роликами снова начала показывать свежий контент пользователям из России. Для этого не требуется даже виртуальная подмена геопозиции.

Напомним, что для россиян контент в TikTok застрял в марте 2022 года — никакие новые ролики не показывались, что фактически сделало соцсеть бесполезной в нашей стране. Однако теперь некоторые СМИ и пользователи сообщают, что снова видят в ленте актуальные рекомендованные видео. Блогер Wylsacom пояснил, что для отображения свежих видео нужно всего лишь сменить страну в настройках на Беларусь.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Любопытно, что всего пару недель Роскомнадзор принял для рассмотрения просьбу общественников о полной блокировке TikTok в России: главной причиной было указано как раз отсутствие актуального контента. 

2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Подмосковье сегодня
Cсылки по теме:
TikTok поставили на таймер — блокировка в США всё ближе
TikTok ликует! Его главый конкурент заблокирован по всему миру
Власти хотят вернуть две популярные соцсети. Догадались какие?

Рекомендации

Рекомендации

Как заменить иконку iOS-приложения «Сбербанка» на классическую
В России появился новый маркетплейс. Пункты выдачи будут рядом с каждым домом
Таксист рассказал, сколько нужно батрачить, чтобы получить подобие средней зарплаты
«Google Карты» станут бесполезны для многих пользователей через считанные дни

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии