В России заработал TikTok

Китайская соцсеть с короткими роликами снова начала показывать свежий контент пользователям из России. Для этого не требуется даже виртуальная подмена геопозиции.
Напомним, что для россиян контент в TikTok застрял в марте 2022 года — никакие новые ролики не показывались, что фактически сделало соцсеть бесполезной в нашей стране. Однако теперь некоторые СМИ и пользователи сообщают, что снова видят в ленте актуальные рекомендованные видео. Блогер Wylsacom пояснил, что для отображения свежих видео нужно всего лишь сменить страну в настройках на Беларусь.
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Любопытно, что всего пару недель Роскомнадзор принял для рассмотрения просьбу общественников о полной блокировке TikTok в России: главной причиной было указано как раз отсутствие актуального контента.