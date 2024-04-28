В России заработал TikTok



Китайская соцсеть с короткими роликами снова начала показывать свежий контент пользователям из России. Для этого не требуется даже виртуальная подмена геопозиции.



Напомним, что для россиян контент в TikTok застрял в марте 2022 года — никакие новые ролики не показывались, что фактически сделало соцсеть бесполезной в нашей стране. Однако теперь некоторые СМИ и пользователи сообщают, что снова видят в ленте актуальные рекомендованные видео. Блогер Wylsacom пояснил, что для отображения свежих видео нужно всего лишь сменить страну в настройках на Беларусь.



