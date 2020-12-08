Начиная с сегодняшнего дня пользователям Android из России стала доступна подписка Google Play Pass. Она открывает доступ к сотне платных игр и приложений без рекламы и дополнительных покупок. Для новых подписчиков предусмотрен пробный период, а стоимость сервиса составляет всего 149 рублей в месяц.
Как оформить подписку Google Play Pass
- Откройте приложение Google Play на своем устройстве.
- Нажмите кнопку меню с тремя полосками и перейдите в раздел Play Pass.
Для корректной работы Google Play Pass потребуется телефон или планшет под управлением Android 4.4 или более поздней версии, а также приложение Google Play 16.6.25 или более поздней версии. Подписку оформить можно только на личный аккаунт, например, учетная запись организации не подойдет.
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