Google Play Pass

Начиная с сегодняшнего дня пользователям Android из России стала доступна подписка Google Play Pass. Она открывает доступ к сотне платных игр и приложений без рекламы и дополнительных покупок. Для новых подписчиков предусмотрен пробный период, а стоимость сервиса составляет всего 149 рублей в месяц.

Как оформить подписку Google Play Pass
  • Откройте приложение Google Play на своем устройстве.
  • Нажмите кнопку меню с тремя полосками и перейдите в раздел Play Pass.
Стоимость Google Play Pass в России — 149 рублей в месяц и 1339 рублей в год. Администраторы семейной группы могут приглашать до пяти членов семьи. В подписку входят сотни игр и приложений. Google планирует пополнять каталог ежемесячно, просмотреть его содержимое можно в приложении Google Play на Android.

Для корректной работы Google Play Pass потребуется телефон или планшет под управлением Android 4.4 или более поздней версии, а также приложение Google Play 16.6.25 или более поздней версии. Подписку оформить можно только на личный аккаунт, например, учетная запись организации не подойдет.


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