В российских автосалонах намертво «зависли» оплаченные авто — ни денег, ни машины

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Автодилеры Санкт-Петербурга не могут передать проданные авто новым владельцам из-за технического сбоя. Об этом пишет «Фонтанка».



Согласно источнику, проблемы появились с начала мая текущего года. У дилеров весь месяц копятся уже проданные машины, на которые никак не удается получить документы. Клиенты видят автомобиль, который физически находится в салоне, но просто не могут на нем уехать.



Опрошенные «Фонтанкой» эксперты говорят, что проблема касается импортных машин, в частности, брендов из Китая — Haval, Chery, Omoda, Changan, Exeed. Сотрудники автосалонов ссылаются на ФГУП «НАМИ» и говорят, что ведомство задерживает выдачу электронных ПТС — без этого документа продавец не имеет права передавать машину покупателю.



Совладелец группы компаний «Автополе» говорит, что задержки начались достаточно давно — около полугода назад, после перехода с бумажных ПТС на электронные. Другие автосалоны высказывают иные мнения относительно причины проблем, но само наличие сбоя подтверждают все. Пресс-служба ФГУП «НАМИ» пока не отвечает «Фонтанке» на запросы.