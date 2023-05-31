В российских автосалонах намертво «зависли» оплаченные авто — ни денег, ни машины

Олег

Хавал

Фото: А. Демьянчук / ТАСС

Автодилеры Санкт-Петербурга не могут передать проданные авто новым владельцам из-за технического сбоя. Об этом пишет «Фонтанка».

Согласно источнику, проблемы появились с начала мая текущего года. У дилеров весь месяц копятся уже проданные машины, на которые никак не удается получить документы. Клиенты видят автомобиль, который физически находится в салоне, но просто не могут на нем уехать.

Опрошенные «Фонтанкой» эксперты говорят, что проблема касается импортных машин, в частности, брендов из Китая — Haval, Chery, Omoda, Changan, Exeed. Сотрудники автосалонов ссылаются на ФГУП «НАМИ» и говорят, что ведомство задерживает выдачу электронных ПТС — без этого документа продавец не имеет права передавать машину покупателю.

Совладелец группы компаний «Автополе» говорит, что задержки начались достаточно давно — около полугода назад, после перехода с бумажных ПТС на электронные. Другие автосалоны высказывают иные мнения относительно причины проблем, но само наличие сбоя подтверждают все. Пресс-служба ФГУП «НАМИ» пока не отвечает «Фонтанке» на запросы. 

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Источник:
Фонтанка
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Комментарии

Tigrolik
+579
Tigrolik
Какие полгода назад, после перехода на ЭПТС? Я в 2020 году машину покупал и уже тогда ПТС были электронными, а не бумажными.
52 минуты назад
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