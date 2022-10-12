В российских магазинах снова появился Microsoft 365. Где купить?

Офисный пакет в первые с марта 2022 года появился на прилавках магазинов. Его цена почти 6 тысяч рублей.На это обратили внимание «Известия». Благодаря бывшим партнерам корпорации, компании Allsoft и Softline возобновили продажи офисного пакета Microsoft 365. Также продукт можно приобрести в интернет-магазинах «Регард» и «Ого». Однако, новую лицензию купить нельзя. Покупку можно использовать только для продления с помесячной оплатой. В последних двух магазинах утверждают, что продаваемый Microsoft 365 активируется только на территории России. По словам представителей маркетплейса «Ого» Microsoft снова разрешила активацию «офиса» для россиян.Лицензионная подписка предоставляется из старых запасов магазинов и будет продаваться до тех пор, пока не закончится. Цена на Microsoft 365 составляет 5951 рубль.Напомним, что компания Microsoft приостановила продажу своей продукции и предоставление услуг на территории России с марта 2022 гола из-за введенных санкций.