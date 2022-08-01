Россияне нашли, чем заменить онлайн-кинотеатры, ушедшие из РФ

За последние полгода в России значительно увеличился интерес к пиратскому контенту — его организаторы даже хотят легализоваться. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Согласно источнику, с февраля по июль количество поисковых запросов на скачивание приложений с пиратским контентом в рунете выросло на 300-400%. Люди активно ищут и загружают пиратские онлайн-кинотеатры, в частности, приложение Zetflix, которое в названии обыгрывает слово Netflix. Это большой сервис бесплатного просмотра фильмов и сериалов, который доступен онлайн, а также в виде приложения для Windows и Android.
Представители Zetflix сообщили, что в марте приток новых пользователей составил примерно 25% от общего количества посетителей, а за полгода — на 300%. В связи с такой популярностью, а также неясным положением пиратства на фоне масштабных санкций, Zetflix собирается «сделать всё возможное», чтобы попасть в российские магазины приложений RuStore и NashStore.
Стоит отметить, что это беспрецедентное заявление, поскольку до сих пор приложения с пиратским контентом не имели никаких шансов попасть в официальные магазины приложений — они всегда были вне закона. Теоретически, в законодательстве ничего не изменилось и сейчас, поэтому намерение Zetflix выглядит довольно странно.
Представитель RuStore уже отреагировал — он сказал, что магазин разместит у себя только те приложения, которые полностью соответствуют действующим законам страны. При этом эксперты отмечают, что российские сторы вполне могут передумать, если власти разрешат параллельный импорт зарубежного контента. Не исключено, что в таком случае примеру Zetflix последуют и другие пиратские приложения.