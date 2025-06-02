В Российском регионе отключили интернет

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Министерство региональной безопасности Ярославской области сообщило об ограничениях на работу интернета.

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Решение связано с сохраняющейся угрозой использования беспилотников для провокаций или атак. Власти подчёркивают, что подобных инцидентов в регионе не зафиксировано, но меры носят профилактический характер.

Ограничения впервые были введены в конце мая в ряде регионов после предупреждений о возможных инцидентах с применением БПЛА.

Как долго продлятся ограничения, пока неизвестно.
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Источник:
РИА Новости
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