В Российском регионе отключили интернет

Министерство региональной безопасности Ярославской области сообщило об ограничениях на работу интернета.
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Решение связано с сохраняющейся угрозой использования беспилотников для провокаций или атак. Власти подчёркивают, что подобных инцидентов в регионе не зафиксировано, но меры носят профилактический характер.
Ограничения впервые были введены в конце мая в ряде регионов после предупреждений о возможных инцидентах с применением БПЛА.