В Россию едет новый Jaecoo J5. Он идеален для владельцев собак и счастливых родителей

Фото: Jaecoo
Китайская компания Jaecoo анонсировала обновленную модель своего кроссовера J5 со встроенной защитой от детей и собак. Об этом написали в «Автоновостях дня».
Фото: Jaecoo
Циркуляция воздуха внутри машины организована так, чтобы шерсть четвероногого не разлеталась. Каждое посадочное место в салоне оснащено вентиляцией и подогревом, а в багажнике есть дополнительные «ништяки» для собак — складной тент для сна и удобный выдвижной трап. Задний диван был удлиннен, чтобы псу было удобнее на нём разлечься, а ребенок не съезжал на пол машины.
Обновленный Jaecoo J5 начнет продаваться в РФ в течение 2025 года. Точная дата и цены пока не разглашаются.
Китайская компания Jaecoo анонсировала обновленную модель своего кроссовера J5 со встроенной защитой от детей и собак. Об этом написали в «Автоновостях дня».
Фото: Jaecoo
Циркуляция воздуха внутри машины организована так, чтобы шерсть четвероногого не разлеталась. Каждое посадочное место в салоне оснащено вентиляцией и подогревом, а в багажнике есть дополнительные «ништяки» для собак — складной тент для сна и удобный выдвижной трап. Задний диван был удлиннен, чтобы псу было удобнее на нём разлечься, а ребенок не съезжал на пол машины.
Обновленный Jaecoo J5 начнет продаваться в РФ в течение 2025 года. Точная дата и цены пока не разглашаются.