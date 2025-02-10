В Россию едет новый Jaecoo J5. Он идеален для владельцев собак и счастливых родителей

Китайская компания Jaecoo анонсировала обновленную модель своего кроссовера J5 со встроенной защитой от детей и собак. Об этом написали в «Автоновостях дня».

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Согласно источнику, свежая модификация Jaecoo J5 создана специально для России и включает в себя обновленную отделку салона. В частности, он идеально продуман для поездок с четвероногими друзьями: обивка сидений выполнена из экологически чистого материала и суперустойчива к царапинам и другим повреждениям. В итоге она эффективно противостоит когтям и зубам собак и кошек, а также детскому физически-деструктивному воздействию.Циркуляция воздуха внутри машины организована так, чтобы шерсть четвероногого не разлеталась. Каждое посадочное место в салоне оснащено вентиляцией и подогревом, а в багажнике есть дополнительные «ништяки» для собак — складной тент для сна и удобный выдвижной трап. Задний диван был удлиннен, чтобы псу было удобнее на нём разлечься, а ребенок не съезжал на пол машины.Обновленный Jaecoo J5 начнет продаваться в РФ в течение 2025 года. Точная дата и цены пока не разглашаются.