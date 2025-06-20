В Россию едет особенный Tank 500. На таком не ездили даже китайцы

Олег

Tank

Фото: Tank

Прямо сейчас для продажи на территории РФ проходит сертификацию спецверсия китайского автомобиля Tank 500. Уже скоро ее можно будет купить официально и с гарантией.

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На текущий момент в России уже продаются две версии Tank 500 — полностью бензиновая с мотором 3 литра V6 и мощностью до 354 л.с., а также классический гибрид с 2-литровым мотором и электродвигателем. Вскоре к ним присоединится еще один особый вариант — подзаряжаемый гибрид, который только-только представлен в Китае.

Сертификат ОТТС сейчас оформляется на Tank 500 с параллельной гибридной силовой установкой. Это значит, что и бензиновый, и электромотор передают крутящий момент на колеса одновременно. Точных характеристик для российского конфига пока нет, но в Китае показали два варианта на 408 и 864 «лошади». Менее мощная версия (которая, скорее всего, и доедет до РФ) получила мотор E20NB на 2 литра мощностью 252 л.с., а также электродвигатель на 163 силы. Установка работает в паре с 9-ступенчатой АКПП. Заявленный разгон 0-100 составляет 6,9 секунды.

О цене пока сложно говорить, но стоить новинка будет возможно дороже бензиновой версии. В Китае продажи стартуют с 355 тысяч юаней, что по текущему курсу составляет чуть более 3,6 млн рублей. После уплаты всех взносов и пошлин эта сумма может превратиться примерно в 6-6,5 млн. 

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Источник:
Китайские автомобили
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