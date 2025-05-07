В Россию едут уцененные iPhone 15 и iPhone 15 Pro. Что с ними не так?

Олег

iPhone 15

Фото: Apple

Компания Apple начала продавать восстановленные смартфоны линейки iPhone 15 по сниженным ценам. Об этом пишет MacRumors. В скором времени их можно ждать и в России у «серых» продавцов.

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Сейчас продажи запущены в онлайн-магазине Apple для США, Великобритании и Канады, а вскоре появятся и в других регионах. Скидка от цены новых устройств составляет 15%, в денежном выражении это около 100-200$ в зависимости от модели и модификации. Вот прайс-лист на refurbished «пятнашки» в США:

  • iPhone 15 — от $619 (50 тысяч рублей)
  • iPhone 15 Plus — от $699 (57 тысяч рублей)
  • iPhone 15 Pro — от $759 (62 тысячи рублей)
  • iPhone 15 Pro Max — от $929 (76 тысяч рублей по курсу).

Поскольку восстановленные смартфоны существенно дешевле, чем новые, то российские продавцы серой техникой не замедлят этим воспользоваться. В скором времени можно ждать iPhone 15 REF на площадках бесплатных объявлений по сниженным ценам.

Напомним, что официально восстановленные устройства Apple ничем не отличаются от новых, кроме цены, поэтому покупка REF это отличный способ сэкономить. Отличительный признак таких устройств: белая коробка, на передней части которой вместо изображения размещена большая серая надпись с названием модели и подписью Refurbished.

К слову, вот цены на обычные версии запечатанных iPhone 15 прямо сейчас на Яндекс Маркете:



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Источник:
MacRumors
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