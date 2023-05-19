В Россию приехал дизельный Kia Sportage с новым ценником

Олег

Kia

Фото: Kia

В России начали продавать обновленный Kia Sportage с дизельным мотором. Об этом пишет портал «Автоновости дня».

Согласно источнику, автодилеры в Москве и Санкт-Петербурге начали предлагать к продаже кроссовер Kia Sportage 2022 модельного года. Это европейская версия с короткой базой, что несколько выбивается из последних тенденций ввоза новых авто из Китая.

Кроссовер оснащен дизельным 1,6-литровым мотором со 136 л.с. и роботизированной КПП. В России продается лишь полноприводная версия. Московский дилер предлагает три разных версии по разным ценам — 3 808 967 рублей, 4 230 000 рублей и 4 600 000 рублей — но не называет их различий. В Питере же все автомобили продаются за 4 180 000 рублей. Судя по фотографиям, как минимум один автомобиль привезен в люкс-конфигурации GT-Line.

Европейская версия Kia Sportage SWB отличается от глобальной своими габаритами: она короче на 145 мм, ниже на 15 мм, а колесная база меньше на 75 мм. Объем багажника уменьшен на 46 литров.

В последний раз в России данная версия кроссовера продавалась в июле 2022 года — это были авто калининградской сборки, и за них просили от 2 849 900 рублей. Сейчас эти машины продают существенно дороже там, где их еще не раскупили. 

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Источник:
Автоновости дня
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Комментарии

Den Prite
+140
Den Prite
Отвратительная цена !
час назад в 21:27
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EDD
+237
EDD
4 ляма за 1.6 и 136, на непонятном роботе??😳 Дилеры совсем головой тронулись🤔 Хотя.. Без спроса не рождалось бы и предложение.
час назад в 21:37
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