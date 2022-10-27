Xiaomi Redmi Pad Россия

В Россию приехал главный конкурент iPad 10 от Xiaomi. Цена — подарок

Олег

Redmi


Компания Xiaomi начинает официальные продажи своего нового бюджетного планшета Redmi Pad. Об этом сообщается на официальном сайте бренда.

Планшет Redmi Pad был представлен на международном рынке в первых числах октября. Базовая версия оснащена 4 Гб оперативной памяти и 128 Гб накопителем. Устройство оснастили дисплеем диагональю 10,61 дюйма с разрешением 2000х1200 пикселей и частотой обновления изображения 90 Гц. Четыре динамика поддерживают технологию Dolby Atmos. 

Redmi

Redmi

Планшет работает на SoC MediaTek Helio G99 и Android 13 с оболочкой MIUI 13, имеет две камеры по 8 Мп и аккумулятор емкостью 8000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Модули связи: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5, USB-С. Корпус выполнен из алюминия, как у Apple iPad; дизайн тоже очень похож на «яблочный» планшет. 

Redmi

Redmi

Redmi

В России можно будет приобрести планшет в трех цветах: черный, серый и зеленый. Предзаказ открыт на официальном сайте mi.com/ru с сегодняшнего для по цене 22 990 рублей, которая поднимется до 24 990 рублей 10 ноября 2022, в день старта розничной продажи. 

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Источник:
mi.com
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Комментарии

+4431
Carter_Mayers
Сяоми и близко не конкурент Apple, как и китайцы, единственный конкурент это Samsung. Раньше ещё и Sony были, но из нормальных производителей сейчас никто толком не выпускает планшеты. Конкуренты были бы они тогда, когда выпускали бы разные планшеты и для разных задач а не 2 с половиной калеки, околобюджетной и бюджетной серии.
2 часа назад в 13:30
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Konstantin Bulatnikov
+64
Konstantin Bulatnikov
4 гб оператывы, не маловато ли для Андоюши?
час назад в 14:02
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