В Россию приехал главный конкурент iPad 10 от Xiaomi. Цена — подарок

Компания Xiaomi начинает официальные продажи своего нового бюджетного планшета Redmi Pad. Об этом сообщается на официальном сайте бренда.Планшет Redmi Pad был представлен на международном рынке в первых числах октября. Базовая версия оснащена 4 Гб оперативной памяти и 128 Гб накопителем. Устройство оснастили дисплеем диагональю 10,61 дюйма с разрешением 2000х1200 пикселей и частотой обновления изображения 90 Гц. Четыре динамика поддерживают технологию Dolby Atmos.Планшет работает на SoC MediaTek Helio G99 и Android 13 с оболочкой MIUI 13, имеет две камеры по 8 Мп и аккумулятор емкостью 8000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Модули связи: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5, USB-С. Корпус выполнен из алюминия, как у Apple iPad; дизайн тоже очень похож на «яблочный» планшет.В России можно будет приобрести планшет в трех цветах: черный, серый и зеленый. Предзаказ открыт на официальном сайте mi.com/ru с сегодняшнего для по цене 22 990 рублей, которая поднимется до 24 990 рублей 10 ноября 2022, в день старта розничной продажи.