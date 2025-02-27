В Россию приехал китайский Nissan Navara. Ценник очень гуманный!

Компания Sinomach Auto привезла в Россию китайский внедорожник OTING Palasso, который позиционируется как замена автомобилям класса Toyota 4Runner и Nissan Navara. Цены уже известны.

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OTING Palasso получил кузов пикап-хардтоп и построен на платформе Nissan Navara — собственно, новинка им и является, только с небольшими адаптациями. Внедорожник имеет габариты 5277 х 1864 х 1989 мм, предлагает багажник объемом 2150 литров с доступом прямо из салона и расход 8,7 литров на сотню (но не в смешанном режиме, а по циклу WLTC). Поставщик заявляет: «автомобилю не страшно возможное возвращение автопроизводителей, покинувших Россию в 2022 году, если такое возвращение вообще состоится», потому что он «уникален в своем классе».В России машину можно будет купить с АКПП либо «механикой», причем во всех случаях будет подключаемый полный привод Part-Time и задняя подвеска на рессорах, а также относительно свежий (2022 года релиза) японский бензиновый турбомотор Mitsubishi 4K31 2.0 мощностью 218 л.с и крутящим моментов 360 Нм. Ценники: от 3 999 000 рублей за «механику», а за АКПП придется доплатить еще 340 тысяч. Первые продажи у официалов стартуют весной текущего года.