В Россию приехал китайский Nissan Navara. Ценник очень гуманный!

Олег

OTING Palasso


Компания Sinomach Auto привезла в Россию китайский внедорожник OTING Palasso, который позиционируется как замена автомобилям класса Toyota 4Runner и Nissan Navara. Цены уже известны.

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OTING Palasso получил кузов пикап-хардтоп и построен на платформе Nissan Navara — собственно, новинка им и является, только с небольшими адаптациями. Внедорожник имеет габариты 5277 х 1864 х 1989 мм, предлагает багажник объемом 2150 литров с доступом прямо из салона и расход 8,7 литров на сотню (но не в смешанном режиме, а по циклу WLTC). Поставщик заявляет: «автомобилю не страшно возможное возвращение автопроизводителей, покинувших Россию в 2022 году, если такое возвращение вообще состоится», потому что он «уникален в своем классе».

OTING Palasso

OTING Palasso

В России машину можно будет купить с АКПП либо «механикой», причем во всех случаях будет подключаемый полный привод Part-Time и задняя подвеска на рессорах, а также относительно свежий (2022 года релиза) японский бензиновый турбомотор Mitsubishi 4K31 2.0 мощностью 218 л.с и крутящим моментов 360 Нм. Ценники: от 3 999 000 рублей за «механику», а за АКПП придется доплатить еще 340 тысяч. Первые продажи у официалов стартуют весной текущего года. 

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Комментарии

+548
den3221 Tigrolik
Да этому катафалку даже шильдик Бугатти не поможет!
53 минуты назад
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tellurian
+2166
tellurian Tigrolik
У ниссана часто машины в плане дизайна так себе 😕 на любителя.
5 минут назад
#
tellurian
+2166
tellurian
Как много купят это чудо на МКПП?
час назад в 14:42
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+548
den3221
Вот за это от 4.000.000! Вы шутите!!!! Ну Н…р!
55 минут назад
#
tellurian
+2166
tellurian den3221
Однозначно. Лучше 3-х летнего немца купить.
6 минут назад
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