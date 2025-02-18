В Россию приехал китайский Range Rover: запас хода 1300 км, сдержанный ценник, бомбический вид

Олег

ROX 01


Китайский автобренд Sinomach Auto привез в Россию свои новые премиальные внедорожники и начал их продавать с гарантией до 8 лет в своей сети из 20 дилерских центров. Машина выглядит достойно и может рассматриваться как альтернатива американским и британским кроссоверам вроде Range Rover.

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Модельный ряд внедорожника ROX 01 состоит из двух версий — 7-местной Family Edition и 6-местной Business lounge edition. Под капотом трудится гибридная система из электромоторов и бензинового двигателя, причем последний используется исключительно для подзарядки аккумулятора и не связан с колесами.

ROX 01

Суммарная мощность моторов — 476 л.с. с учетом ДВС и двух электродвигателей; солидно, однако и налог будет немалым. Крутящий момент заявляется до 740 Нм, благодаря чему внедорожник массой более 2,5 тонн сорвется с места в любую погоду и преодолеет бездорожье. Этому поспособствует и полный привод E-AWD с автораспределением крутящего момента.

Производитель заявляет, что ROX 01 способен доехать от Москвы до Сочи на одной заправке благодаря запасу хода 1362 км при расходе около 5 литров на сотню. Такой результат достигается при соблюдении ПДД и вождении по методике CLTC, включающей три стиля вождения, цикл остановок и разгонов. Прочие фишки авто: старт мотора в -43°, кузов на 87% из высокопрочных сталей, медиасистема на базе Snapdragon.

ROX 01

Что касается цен, то за машину просят от 9 169 000 рублей, что в целом приемлемо для таких габаритов, 6-7 мест, гибрида и обилия опций. Гарантия составляет 5 лет (либо 150 тыс.км) на сам авто и 8 лет (либо 240 тыс.км) на аккумулятор. 

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Комментарии

Volnorez Uraganov
+30
Volnorez Uraganov
Как же задолбали эти вот выражения типа китайский лендровер-лендкрузер-мерседес-бмв, пишите лучше неудачная китайская попытка закоса под лендровер-лендкурзер-мерседес-бмв,
4 минуты назад
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