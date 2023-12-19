В Россию приехал кроссовер Kia Soul 2023 с новым ценником

Фото: Kia
В России начали продаваться обновленные Kia Soul модификации текущего года. Об этом пишут «Автоновости дня».
Согласно источнику, по параллельному импорту в нашу страну привезли большую партию рестайлинговых Kia Soul 2022 и 2023 года производства. Несколько десятков авто поступили дилерам в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Туле, Екатеринбурге, Челябинске, Липецке, Тюмени и Нижневартовске и их уже можно купить.
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Фото: Kia
Kia Soul доступен в трех вариантах комплектации. Базовая версия с мотором 1,6 литра и мощностью 123 л.с. оснащена АКПП и рядом опций: цифровая приборная панель, сенсорный дисплей медиасистемы, литые диски, кожаный мульти-руль с подогревом, подогрев сидений и система запуска с кнопки. Такой автомобиль стартует с 2,5 млн рублей.
Фото: Kia
Есть версия с мотором 2,0 литра с мощностью 150 л.с. с вариатором — она обойдется подороже. Цена на базу тоже различается, в некоторых местах за нее просят 2,7 млн.