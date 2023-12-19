В Россию приехал кроссовер Kia Soul 2023 с новым ценником

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В России начали продаваться обновленные Kia Soul модификации текущего года. Об этом пишут «Автоновости дня».



Согласно источнику, по параллельному импорту в нашу страну привезли большую партию рестайлинговых Kia Soul 2022 и 2023 года производства. Несколько десятков авто поступили дилерам в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Туле, Екатеринбурге, Челябинске, Липецке, Тюмени и Нижневартовске и их уже можно купить.



