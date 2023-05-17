В Россию приехал новенький Kia XСeed 2023. Ценник не так уж плох!

Олег

Фото: Kia
Фото: Kia


Представленный ранее в этом году Kia XСeed начали продавать в России. Об этом пишет RG.ru.

Согласно источнику, автомобиль 2023 модельного года ввез частный реселлер при помощи параллельного импорта, у него минимальный пробег. Откуда приехало авто, не сообщается.

В продаже есть всего одна комплектация Luxe, в которой есть светодиодные фары, климат-контроль, подогрев передних сидений, руля, форсунок стеклоомывателя и зеркал заднего вида, задний парктроник и камера заднего вида. Что касается «железа», то кроссовер оснащен 1,5-литровым мотором T-GDI мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной КПП. Полноприводного варианта нет.

Продавец запросил за кроссовер 2 300 000 рублей, что не так много на фоне ценников новых китайских авто. А еще напомним, что «Москвич 3» стоит от 2 250 000 рублей. 

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Источник:
RG.ru
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Комментарии

+117
werder
XCeed, а не XSeed
2 часа назад в 11:55
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Seagull
–393
Seagull
Ну и зачем он без полного привода за 2.3?
час назад в 12:12
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