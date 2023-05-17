В Россию приехал новенький Kia XСeed 2023. Ценник не так уж плох!



Фото: Kia





Представленный ранее в этом году Kia XСeed начали продавать в России. Об этом пишет RG.ru.



Согласно источнику, автомобиль 2023 модельного года ввез частный реселлер при помощи параллельного импорта, у него минимальный пробег. Откуда приехало авто, не сообщается.



В продаже есть всего одна комплектация Luxe, в которой есть светодиодные фары, климат-контроль, подогрев передних сидений, руля, форсунок стеклоомывателя и зеркал заднего вида, задний парктроник и камера заднего вида. Что касается «железа», то кроссовер оснащен 1,5-литровым мотором T-GDI мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной КПП. Полноприводного варианта нет.



Продавец запросил за кроссовер 2 300 000 рублей, что не так много на фоне ценников новых китайских авто. А еще напомним, что «Москвич 3» стоит от 2 250 000 рублей.