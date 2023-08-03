В Россию приехал седан Iran Khodro Dena. Что с ценами?

Олег

Iran

Фото: auto.ru

В Россию привезли иранский седан Iran Khodro Dena. Объявления о продаже появляются на отечественных классифайдах. 

Автомобиль Iran Khodro Dena собран на базе французского Peugeot 405. Он оснащен 1,7-литровым мотором мощностью 115 л.с. и МКПП-«пятиступкой». Заявленный расход топлива — 7 литров на 100 км. Габариты авто — 4559х1944х1460 мм, вес — 1260 кг. Объем багажника внушителен и составляет 500 литров.

Фото: auto.ru
Фото: auto.ru

В перечне опций есть подушка безопасности, круиз-контроль, климат-контроль, мультимедиа-система с камерой заднего вида, противотуманные фары, литые диски, электропривод водительского сиденья, электростеклоподъемники всех дверей и отделка велюром. Подогрев сидений и ESP не заявлены ни в одной из комплектаций.

Фото: auto.ru
Фото: auto.ru

Фото: auto.ru
Фото: auto.ru

Фото: auto.ru
Фото: auto.ru

Цена новинки — от 1 570 000 до 1 690 000 рублей. Если воспользоваться «понижаторами» вроде кредита и трейд-ина, то можно получить стоимость в 1 139 000 рублей. По сути, автомобиль будет конкурировать с Lada Vesta NG, который стоит примерно 1,5 млн. Если кто-то надеялся, что иранские автомобили будут стоить в РФ до 1 млн рублей, то первые ценники Iran Khodro Dena их явно разочаруют. 

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Источник:
ixbt
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Комментарии

–6
zaba77
Ужжжас то какой! Пускай назад уезжает!
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