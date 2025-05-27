В Россию приехал Tank 700 Hi-Performance. Стильно, мощно, оглушительно дорого

Фото: TankTank 700 это большой рамный внедорожник, который уже продается в России в трех разных комплектациях. Теперь добавилась четвертая — Hi-Performance. Она оснащена гибридной силовой установкой Hi4-T: это 3-литровый бензиновый мотор V6 на 354 «лошадки» и электромотор, встроенный в 9-ступку АКПП. Общая мощность агрегата составляет 422 л.с. и впечатляющие 800 Нм крутящего момента, а в пике мощность может достигать 517 л.с. Какая цифра будет указана в ПТС — неизвестно, а хотелось бы знать, так как налог до и после 500 «лошадей» чувствительно отличается.
Китайский автобренд Great Wall официально привез в Россию свой флагманский внедорожник Tank 700 в новой версии Hi-Performance. Машина будет продаваться с гарантией и обслуживанием, но и стоит немало.
Китайский автобренд Great Wall официально привез в Россию свой флагманский внедорожник Tank 700 в новой версии Hi-Performance. Машина будет продаваться с гарантией и обслуживанием, но и стоит немало.
Фото: Tank
Электрическая тяга здесь явно как вспомогательная, если не сказать «для галочки»: встроенный АКБ довольно скромен и при емкости 37,7 кВТ*ч обеспечит максимум 100 км от полного заряда. Неудивительно, ведь снаряженный вес монстра превышает 3 тонны. А вот разгон 0-100 для такого веса неплох — 5,9 секунды. Средний расход бензина заявлен на уровне 10,6 литра по циклу NEDC, а значит в обычном городском режиме можно смело прибавлять 20-30%.
Фото: Tank
В числе внедорожных качеств у новинки присутствует рама, полный привод с многодисковой муфтой, комплект блокировок и «понижайка», а также пневмоподвеска и активная поперечная стабилизация. Благодаря управляемым баллонам клиренс можно варьировать от 205 до 325 мм. Вдали от города от машины можно запитать электроприборы суммарной мощностью до 3,3 кВт. Также автомобиль адаптировали для России: в нем есть подогрев всех сидений, зеркал, лобового и заднего стекол, форсунок омывателя и руля, а также увеличенный до 4,5 литра бачок омывателя.
Ценник Tank 700 в России — более 9 млн рублей. Точный прайс на Hi-Performance не называется, но предыдущая версия Superior продается официально за 9,7 млн рублей. За эти деньги вы получите 3 года гарантии и 5 лет сервисной поддержки; и всё же пока сложно осознать, что китайский автомобиль стоит десятку.