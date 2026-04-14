В Россию приехал vivo V70 — с телевиком 50 Мп и аккумулятором 6500 мАч

Компания vivo начинает продавать в России свою новинку V70. Смартфон отличается премиальными материалами, внушительной автономностью и отточенной ОС.

Бренд отдельно отмечает качество камеры vivo V70: модель оснащена 50 Мп телефотомодулем со светочувствительностью 1/1,95 дюйма и оптической стабилизацией и перископом для приближения без потери качества снимка. Основной модуль имеет очень светлую апертуру 1/1,56 дюйма и разрешение 50 Мп, как и фронталка. Видео можно снимать в 4К 60 fps.Устройство выполнено из алюминия и стекла с абсолютно плоским дисплеем 6,59 дюйма. Матрица OLED поддерживает частоту 120 Гц и имеет разрешение 459 ppi. Под дисплеем скрывается ультразвуковой сканер отпечатка пальца, который распознает даже мокрые руки. Для охлаждения предусмотрена испарительная камера площадью 4200 кв. мм. Аккумулятор емкостью 6500 мАч обеспечит автономность на целый день, при этом не увеличивает габариты смартфона и заряжается за несколько минут с мощностью 90 ватт.В верхней части экрана появился Origin Island — динамическая панель для вывода актуальной информации. Приятная мелочь: при наклоне смартфона меняются обои. OriginOS 6 отличается специальным режимом — Private Space. Это полностью изолированная среда для хранения важной или конфиденциальной информации и приложений.vivo V70 будет доступен в России в конфигурациях 8 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 256 ГБ начиная с 15 апреля на маркетплейсах Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет и в розничной сети DNS.