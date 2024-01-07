В Россию приехала достойная альтернатива Hyundai Creta. Ценник уже объявлен

Фото: Hyundai
Российские дилеры начали ввозить в РФ свежий кроссовер Hyundai. Об этом пишут «Автоновости дня».
Согласно источнику, речь идет о Hyundai Kona — бюджетном кроссовере, который очень похож на популярнейшую среди россиян модель Creta. Минимум два автомобиля в разной комплектации доступны сейчас в Москве и Красноярске.
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Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Столичный автодилер привез базовый «конфиг» Kona 2022 года с литровым мотором на 120 л.с. и 6-ступенчатой МКПП. Привод только передний, но опций немало: камера заднего вида, мультимедиа с сенсорным дисплеем, кондиционер, датчик света, ЭСП, круиз-контроль и так далее. Ценник — 2,8 млн рублей.
Фото: Hyundai
Второй вариант чуть более прокачан: кроссовер получил турбомотор 1,6 литра на 198 «лошадок» и АКПП, правда привод снова лишь передний. За возможность погонять придется раскошелиться — за автомобиль 2023 года просят 4,1 млн рублей. Что касается опций, то они аналогичны более дешевому собрату.