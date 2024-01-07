В Россию приехала достойная альтернатива Hyundai Creta. Ценник уже объявлен



Фото: Hyundai





Российские дилеры начали ввозить в РФ свежий кроссовер Hyundai. Об этом пишут «Автоновости дня».



Согласно источнику, речь идет о Hyundai Kona — бюджетном кроссовере, который очень похож на популярнейшую среди россиян модель Creta. Минимум два автомобиля в разной комплектации доступны сейчас в Москве и Красноярске.



