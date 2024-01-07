В Россию приехала достойная альтернатива Hyundai Creta. Ценник уже объявлен

Олег

Kona
Фото: Hyundai


Российские дилеры начали ввозить в РФ свежий кроссовер Hyundai. Об этом пишут «Автоновости дня».

Согласно источнику, речь идет о Hyundai Kona — бюджетном кроссовере, который очень похож на популярнейшую среди россиян модель Creta. Минимум два автомобиля в разной комплектации доступны сейчас в Москве и Красноярске.

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Фото: Hyundai
Фото: Hyundai

Фото: Hyundai
Фото: Hyundai

Столичный автодилер привез базовый «конфиг» Kona 2022 года с литровым мотором на 120 л.с. и 6-ступенчатой МКПП. Привод только передний, но опций немало: камера заднего вида, мультимедиа с сенсорным дисплеем, кондиционер, датчик света, ЭСП, круиз-контроль и так далее. Ценник — 2,8 млн рублей.

Фото: Hyundai
Фото: Hyundai

Второй вариант чуть более прокачан: кроссовер получил турбомотор 1,6 литра на 198 «лошадок» и АКПП, правда привод снова лишь передний. За возможность погонять придется раскошелиться — за автомобиль 2023 года просят 4,1 млн рублей. Что касается опций, то они аналогичны более дешевому собрату. 

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Источник:
Автоновости дня
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Комментарии

+12
StRuKoV
Пускай сами за такие деньги на них катаются
Вчера в 11:24
#
+128
AID_000062.bb116ef3550840b19f094ea38301b35f.1255
4 ляма за это? Я хз , 20 лет прорывов без раскачки что бы вот это вот все ?)) машина опять стала роскошью , а не средством передвижения . Back to USSR.
Вчера в 11:38
#
–591
Stylus AID_000062.bb116ef3550840b19f094ea38301b35f.1255
спасибо, нашим чинушам, которые 150% сверху от цены машины себе забирают, за просто так. Потому что мы самая богатая страна в мире и все нам завидуют.
Вчера в 17:30
#
+317
den3221
За такую стоимость могут себе в жо…. запихать эту достойную замену!)
Вчера в 20:01
#
+1094
Grealex
Про цену ругаться нет смысла, это наши реалии. А вот выбор между китайцем и корейцем за альтернативную стоимость в 5 мультов, я думаю очевиден.
Вчера в 21:19
#
+317
den3221 Grealex
Да к черту такие реалии, скоро самая дешевая кия будет стоить как бэха 21-22 года. Дилеры просто обнаглели дальше некуда.
Вчера в 22:49
#
Mers
+4757
Mers
Выглядит неплохо, вроде бы)
Вчера в 23:27
#