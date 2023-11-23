В Россию приехала Honda Civic 2023. Угадайте, сколько теперь стоит легенда

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Российские дилеры привезли в страну китайский вариант Honda Civic. Об этом пишет RG.ru.



Согласно источнику, речь идет о седанах серии Honda Integra — по сути, это тот же «цивик», только локализованный для Китая. Оттуда машины и привозят в РФ.





В Китае Integra предлагалась с 1,5-литровым мотором мощностью 182 л.с., при этом на выбор предлагались МКПП либо вариатор — к нам привезли такие же версии. В плане опций — в наличии всё, что есть у Civic, плюс новая оптика, пластиковый обвес и спорт-пакет с черными зеркалами, молдингами и спойлером.Самый доступный вариант Honda Integra предлагается в России за 2 800 000 рублей. Есть еще ценники 3 650 000 и 3 700 000 рублей у других дилеров.