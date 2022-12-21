Topdevice Россия

В Россию приехала линейка телевизоров Topdevice FRAMELESS. Цены очень приятные

Олег

Topdevice


Бренд Topdevice представил в России новую линейку телевизоров FRAMELESS. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В новой линейке будут две диагонали — 40 и 32 дюйма. Телевизоры получили фирменную оболочку WildRed, которая обеспечит функциональность привычного Smart TV — фильмы, сериалы, спортивные трансляции, караоке и так далее. Управление контентом осуществляется с пульта, оснащенного программируемой кнопкой. А еще вместо пульта можно использовать приложение для смартфона WildRed Remote Control с возможностью выполнения голосовых команд. 

Topdevice

Телевизор диагональю 32 дюйма получил разрешение HD с контрастностью 3000:1, а модель на 42 дюйма — FullHD с контрастностью 5000:1 и яркостью 250Кд/м2. За качество звучания отвечает технология Dolby Audio.

Характеристики линейки FRAMELESS:
  • Разрешение экрана: Full HD для 40”, HD – 32”
  • HDR: да
  • Операционная система: WildRed
  • Wi-Fi: 2.4Ггц
  • Технология обработки звука: Dolby audio
  • Эквалайзер: есть
  • Встроенные динамики: 2х10 Вт
  • Возможность дублирования экрана смартфона: есть
  • Поддержка цифрового телевещания: DVB-T2/C/S2
  • Аналоговый тюнер: есть
  • Разъем для карточки CI (Common Interface): CI+
  • Телетекст: есть


Оба телевизора поддерживают подключение DVB-T2, DVB-С2 и DVB-S2 для всех видов телевизионного вещания. Новинки представлены в двух цветах — черный и серый графит. Телевизоры уже доступны на маркетплейсах и в розничных магазинах по цене 9000 рублей за 32 дюйма и 17000 рублей за 40 дюймов. 

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