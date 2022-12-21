В Россию приехала линейка телевизоров Topdevice FRAMELESS. Цены очень приятные

Разрешение экрана: Full HD для 40”, HD – 32”

HDR: да

Операционная система: WildRed

Wi-Fi: 2.4Ггц

Технология обработки звука: Dolby audio

Эквалайзер: есть

Встроенные динамики: 2х10 Вт

Возможность дублирования экрана смартфона: есть

Поддержка цифрового телевещания: DVB-T2/C/S2

Аналоговый тюнер: есть

Разъем для карточки CI (Common Interface): CI+

Телетекст: есть

Бренд Topdevice представил в России новую линейку телевизоров FRAMELESS. Об этом сообщает пресс-служба компании.В новой линейке будут две диагонали — 40 и 32 дюйма. Телевизоры получили фирменную оболочку WildRed, которая обеспечит функциональность привычного Smart TV — фильмы, сериалы, спортивные трансляции, караоке и так далее. Управление контентом осуществляется с пульта, оснащенного программируемой кнопкой. А еще вместо пульта можно использовать приложение для смартфона WildRed Remote Control с возможностью выполнения голосовых команд.Телевизор диагональю 32 дюйма получил разрешение HD с контрастностью 3000:1, а модель на 42 дюйма — FullHD с контрастностью 5000:1 и яркостью 250Кд/м2. За качество звучания отвечает технология Dolby Audio.Оба телевизора поддерживают подключение DVB-T2, DVB-С2 и DVB-S2 для всех видов телевизионного вещания. Новинки представлены в двух цветах — черный и серый графит. Телевизоры уже доступны на маркетплейсах и в розничных магазинах по цене 9000 рублей за 32 дюйма и 17000 рублей за 40 дюймов.