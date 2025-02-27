В Россию приехал складной Huawei Mate XT и флагманский Mate 70 Pro. Сколько стоят?

В России стартуют продажи двух новых смартфонов от Huawei: инновационного, с тройным складным экраном — HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN, а также ежегодного флагмана HUAWEI Mate 70 Pro. Продавать их будет restore: и цены уже известны.

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HUAWEI Mate 70 Pro 12 + 512 ГБ — 109 999 рублей;

HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN 16 + 1ТБ — 339 999 рублей.

Напомним, что HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN — это первый в индустрии смартфон, оснащенный «тройным» дисплеем. Он умеет складываться дважды, а матрица визуально делится на три сегмента. Из-за этой особенности блогеры и фанаты уже окрестили новинку «трикладушкой». Суммарная диагональ внутреннего экрана в полностью разложенном состоянии — 10,2 дюйма, что соответствует среднему планшету. Смартфон поддерживает три режима работы: с одним, двумя и тремя экранами; под каждый вариант в системе есть подходящие параметры масштабирования и сценарии разделения экрана и окон.Что касается HUAWEI Mate 70 Pro — это самый свежий классический флагман линейки с 6,9-дюймовым LTPO OLED дисплеем, поддерживающим частоту 1-120 Гц. Официальный сайт умалчивает о чипе, но указывает память — 12 Гб ОЗУ и 512 постоянной. Основная камера 50 Мп имеет переменную диафрагму от 1,4 до 4,0 и оптическую стабилизацию; также она присутствует на макромодуле. Аккумулятор емкостью 5500 mAh должен обеспечить достойную автономность, а технология HUAWEI SuperCharge — быструю зарядку до 100 ватт.Цены такие: